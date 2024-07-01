Маск прокомментировал новость о беспорядках во Франции восклицательным знаком

Во Франции после победы правых сил в первом туре парламентских выборов начались беспорядки. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на новость о поджогах и разрушениях в соцсети X восклицательным знаком.
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