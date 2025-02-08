Русская весна
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Русская весна

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Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России вместо США

Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России вместо США

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности «изменения границ», при этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, но высказался в этом ключе об «угрозе» со стороны России и Китая.

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