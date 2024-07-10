Мигрантская жара: хроника преступлений последних дней Видно гостеприимная жара в России для теплолюбивых жителей Средней Азии действует довольно холодно.
Россия ополчилась против иностранцев
Комментарии
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Betahon
В правоохранительной практике страны есть проверенные средства борьбы с басмачами,-ЧОНы(части особого назначения), которые разогнали этих кровожадных баранов по горам за пределы страны! Конечно, теперь, не хватит дивизии ОМЗДОН им. Дзержинского, но начать , например, с Московской области можно и нужно! Иначе, поздно будет!
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12 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Мочить всегда, мочить везде.
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4 час.
Natalya Dolgushina
за это скинхедов сажали и называли нациками. не одно десятилетие прошло, чтобы власти разглядели, кого пригрели...
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1 час.
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