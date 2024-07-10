Россия ополчилась против иностранцев

Betahon

В правоохранительной практике страны есть проверенные средства борьбы с басмачами,-ЧОНы(части особого назначения), которые разогнали этих кровожадных баранов по горам за пределы страны! Конечно, теперь, не хватит дивизии ОМЗДОН им. Дзержинского, но начать , например, с Московской области можно и нужно! Иначе, поздно будет!