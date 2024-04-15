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Гастроэнтеролог Ермакова рассказала о продуктах, способствующих улучшению здоровья

Гастроэнтеролог Ермакова рассказала о продуктах, способствующих улучшению здоровья

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова назвала продукты, который содержат антиоксиданты, способствующие улучшению здоровья.

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