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Плющев о «Динамо»: «Руководство должно задуматься о том, что происходит и почему. Болельщики разочарованы, их можно понять»

Московский клуб одержал лишь две победы в семи матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

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