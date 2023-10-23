Грушко раскритиковал темпы расследования подрывов на "Северных потоках"

Западные страны проявляют "прыть" в расследованиях повреждения газопровода Balticconnector. Совершенно иное поведение они демонстрируют касаемо "Северных потоков", считает замглавы МИД России Александр Грушко.
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