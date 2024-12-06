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Что такое картуш и как он поможет сварить идеальный бульон?

Что такое картуш и как он поможет сварить идеальный бульон?

«Сartoccio» в переводе с итальянского означает «сверток, кулечек» Слово «картуш» пришло в наш лексикон из французского — «cartouche», также есть итальянский вариант — «cartoccio», что означает «сверток, кулечек».

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