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Открытие соревнований стран ШОС по кикбоксингу прошло в Раменском

Открытие соревнований стран ШОС по кикбоксингу прошло в Раменском

Открытый чемпионат и первенство стран ШОС по кикбоксингу стартовали в Раменском. Участниками соревнований стали спортсмены более чем из 15 государств, таких как Азербайджан, Алжир, Куба, Афганистан, Беларусь, Китай и другие.

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