24-27 октября прошло мероприятие для учащихся 2-4 классов ´Урок духовности´.Ребятам был предложен для просмотра и последующего обсуждения короткометражный фильм ´Экзамен´ гуманитарного проекта ´Киноуроки в Беларуси´.
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