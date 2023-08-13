НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Красноярцам начали возвращать холодную воду после отключения

Красноярцам начали возвращать холодную воду после отключения

Двухдневное отключение холодной воды в нескольких районах Красноярска подходит к концу. Воду уже дали жителям Октябрьского и Железнодорожного районов, на очереди Центральный район и единственный дом в Советском районе, который попал под отключение.

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