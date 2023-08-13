Красноярцам начали возвращать холодную воду после отключения

Двухдневное отключение холодной воды в нескольких районах Красноярска подходит к концу. Воду уже дали жителям Октябрьского и Железнодорожного районов, на очереди Центральный район и единственный дом в Советском районе, который попал под отключение.
Двухдневное отключение холодной воды в нескольких районах Красноярска подходит к концу. Воду уже дали жителям Октябрьского и Железнодорожного районов, на очереди Центральный район и единственный дом в Советском районе, который попал под отключение.
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