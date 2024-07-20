Судороги украинской риторики и модернизированные «мрии»

Прогноз Сергея Михайловича Веселовского, нашего народного крымского политрука, все-таки сбылся. Примерно два года назад, рассуждая об украинских телевизионных фельдмаршалах, он вскользь проронил, что при катастрофической ситуации на фронте они прибегнут к старому испытанному методу: начнут продавать своей экзальтированной пастве «мрию» о прекрасной послевоенной европейской Украине.
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