Судороги украинской риторики и модернизированные «мрии»

Прогноз Сергея Михайловича Веселовского, нашего народного крымского политрука, все-таки сбылся. Примерно два года назад, рассуждая об украинских телевизионных фельдмаршалах, он вскользь проронил, что при катастрофической ситуации на фронте они прибегнут к старому испытанному методу: начнут продавать своей экзальтированной пастве «мрию» о прекрасной послевоенной европейской Украине.