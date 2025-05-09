На параде в Москве присутствуют 29 глав делегаций иностранных государств

На параде Победы в Москве присутствуют 29 глав делегаций иностранных государств. «29 глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади», — говорится в Telegram-канале «Кремль.
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