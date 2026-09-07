Министр Крутень: один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате атаки БПЛА по городу Пермь находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Прикамья Анастасию Крутень.
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