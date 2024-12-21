Настроиться на длинную рабочую неделю, прежде всего, поможет распределение нагрузки, уверен доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Названы способы пережить грядущую шестидневку
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Какие мы нежные. А заголовок-то какой. Срочно все к психологу. Или к психиатру с патологоанатомом.
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15 час.
Александр Маркитанов
Психиатр с патологоанатомом и писал заметку)))
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7 час.
МЕ
Михаил Е
Калымят 😂
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5 час.
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