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Царьград

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Рынок облигаций разбирает риски после ситуации с «ЕвроТрансом»

Рынок облигаций разбирает риски после ситуации с «ЕвроТрансом»

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о необходимости расследования ситуации вокруг «ЕвроТранса», отметив, что от результатов проверки будет зависеть доверие инвесторов к рынку облигаций для физических лиц.

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