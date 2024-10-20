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Какой сегодня праздник: 21 октября

Какой сегодня праздник: 21 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День пения. В 1519 году Фернан Магеллан открыл пролив имени себя, а в 1964 вышел фильм "Моя прекрасная леди".

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