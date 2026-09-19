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Царьград

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Иглоукалывание в Петербурге: женщине повредили легкое

Иглоукалывание в Петербурге: женщине повредили легкое

30-летняя жительница Санкт-Петербурга, Елизавета, оказалась в больнице после сеанса иглоукалывания. Процедура повредила ей легкое, что вызвало скопление воздуха в плевральной полости, и потребовалась срочная госпитализация.

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