Советник Эрдогана заявил, что ЕС не имеет права учить Турцию демократии

Евросоюз ведет себя по отношению к Турции лицемерно, он не имеет права учить Анкару демократии. Об этом заявил старший советник турецкого президента Мехмет Учум в соцсети Х, комментируя отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора.
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