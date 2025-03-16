Советник Эрдогана заявил, что ЕС не имеет права учить Турцию демократии

Евросоюз ведет себя по отношению к Турции лицемерно, он не имеет права учить Анкару демократии. Об этом заявил старший советник турецкого президента Мехмет Учум в соцсети Х, комментируя отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора.