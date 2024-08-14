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  • Алексей Тан
    Ты не чужестранка... ТЫ инородка!... как и выш (еврей-хасид) Пригожин.... он может и был "патриотом"... но только НЕ ..."Не зря Белоусов ...
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Алаудинов: Цель курской операции ВСУ заключалась в захвате АЭС к 11 августа

Алаудинов: Цель курской операции ВСУ заключалась в захвате АЭС к 11 августа

ВСУ ставили задачу захватить Курскую АЭС за неделю.Вооруженные формирования Украины должны были захватить Курскую АЭС в Курчатове в срок до 11 августа.

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