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Reuters: 10 человек погибли при атаке на семью депутата в Ираке

Как минимум 10 человек погибли и еще 14 оказались ранены в результате атаки на родственников депутата в провинции Дияла на востоке Ирака, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники в местных правоохранительных органах.

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