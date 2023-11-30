Reuters: 10 человек погибли при атаке на семью депутата в Ираке

Как минимум 10 человек погибли и еще 14 оказались ранены в результате атаки на родственников депутата в провинции Дияла на востоке Ирака, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники в местных правоохранительных органах.
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