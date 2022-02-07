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Два золота России на Олимпиаде, поражение в финале ЧЕ по мини-футболу, Сенегал выиграл Кубок Африки, «Барса» сильнее «Атлетико» и другие новости утра

Два золота России на Олимпиаде, поражение в финале ЧЕ по мини-футболу, Сенегал выиграл Кубок Африки, «Барса» сильнее «Атлетико» и другие новости утра

💥Всем привет! Золото олимпийской сборной по фигурному катанию – отличный повод начать неделю на боевой ноте.

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