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Мбаппе – фаворит гонки бомбардиров ЧМ-2026 у букмекеров. Месси – 2-й, Кейн – 3-й, Беллингем – 4-й

Килиан Мбаппе и Лионель Месси лидируют в гонке бомбардиров ЧМ-2026 с 8 голами. Фаворитом бомбардирской гонки за 1.

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