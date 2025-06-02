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Царьград

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В школы могут ввести курс по работе с нейросетями, чтобы защитить детей

В школы могут ввести курс по работе с нейросетями, чтобы защитить детей

Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" предлагает Минпросвещению ввести в школьную программу курс по безопасной работе с искусственным интеллектом и нейросетями.

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