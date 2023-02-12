Kyodo: Китай намерен утроить число ядерных боеголовок

Китай рассчитывает увеличить число ядерных боеголовок с примерно 300 штук до 550 к 2027 году и 900 к 2035 году на фоне дальнейшей эскалации в отношениях с США из-за Тайваня, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.