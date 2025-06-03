Стремительный рост центров обработки данных ставит под сомнение цели Microsoft в области устойчивого развития

Новый отчет Microsoft об устойчивом развитии, опубликованный в конце прошлой недели, показывает, как экономика с высоким уровнем выбросов углерода может повлиять на компанию, которая стремится к снижению выбросов.
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