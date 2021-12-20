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В Ростове-на-Дону ул. Пушкинскую украсили иллюминацией

В Ростове-на-Дону ул. Пушкинскую украсили иллюминацией

Власти продолжают украшать город к Новому году. На этот раз преобразилась улица Пушкинская. Новую иллюминацию можно увидеть на участке от Ворошиловского до Буденновского проспекта.

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