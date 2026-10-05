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Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя и подчеркнул особую значимость их труда для страны.

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