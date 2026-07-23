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Убыток «Магнитки» вырос

Убыток «Магнитки» вырос

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в первом полугодии увеличило продажи металлопродукции на 2,1 процента, до 5,02 миллиона тонн, сохранив производство стали на уровне 5,19 миллиона тонн.

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