Беспилотник ВСУ достиг промзоны в Омской области

Большую часть БПЛА удалось сбить В Омской области 8 октября во время атаки один из беспилотников долетел до промышленного узла региона.
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