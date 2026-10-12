Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного здания Киностудии Горького

Ремонт фасада главного здания Киностудии Горького завершен. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС проинформировал Сергей Собянин.
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