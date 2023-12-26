ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.12.2023

Министерство обороны официально объявило о полном освобождении Марьинки от ВСУ Российские войска окончательно освободили Марьинку, последний опорный пункт ВСУ был зачищен российскими войсками накануне, но официально об этом военные сообщили только сегодня.
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