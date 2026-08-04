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Геннадий Морозов: «Было бы красиво, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке» с титулом. Артем не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу»

Бывший защитник « Спартака »  Геннадий Морозов поддержал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

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