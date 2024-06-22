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Мэрия Белгорода заявила об обстреле Грайворонского городского округа

Мэрия Белгорода заявила об обстреле Грайворонского городского округа

Украинские военнослужащие начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщила мэрия города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

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