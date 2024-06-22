Мэрия Белгорода заявила об обстреле Грайворонского городского округа

Украинские военнослужащие начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщила мэрия города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.
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