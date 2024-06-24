Пришельцы напали и изнасиловали прохожую. На вопрос «зачем», отвечают «просто так». (тварям скучно стало, вот и вышли на охоту) Это о культуре тех, кто у нас приезжает в страну.
Насилие или безопасность русских женщин от пришельцев из Средней Азии
Комментарии
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Алексадр Савельев
брать правосудие в свои руки, мочить гадов.
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8 час.
Сергей Трофимов
нужно уничтожать этих мусульмано фашистов иначе Россию зальют кровью россиян
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7 час.
igor laptev
есть идея ну это к людям которые могут раскачать. запустить флэшмоб . увидел мигранта? это чмо скоро изнасилует твоего ребёнка! либо сам уничтожь либо сдай в полицию ЛЮБЫМИ средствами! мысль ясна а креативщики сумеют приподнять население
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6 час.
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