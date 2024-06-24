Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    👍Иноагенты до сих ...
  • igor laptev
    есть идея ну это к людям которые могут раскачать. запустить флэшмоб .   увидел мигранта? это чмо скоро изнасилует тво...Насилие или безоп...
  • Сергей Трофимов
    нужно уничтожать этих мусульмано фашистов иначе Россию зальют кровью россиянНасилие или безоп...

Насилие или безопасность русских женщин от пришельцев из Средней Азии

Насилие или безопасность русских женщин от пришельцев из Средней Азии

Пришельцы напали и изнасиловали прохожую. На вопрос «зачем», отвечают «просто так». (тварям скучно стало, вот и вышли на охоту) Это о культуре тех, кто у нас приезжает в страну.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
брать правосудие в свои руки, мочить гадов.
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8 час.
Сергей Трофимов
нужно уничтожать этих мусульмано фашистов иначе Россию зальют кровью россиян
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7 час.
igor laptev
есть идея ну это к людям которые могут раскачать. запустить флэшмоб .   увидел мигранта? это чмо скоро изнасилует твоего ребёнка! либо сам уничтожь либо сдай в полицию ЛЮБЫМИ средствами! мысль ясна а креативщики сумеют приподнять население
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6 час.

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