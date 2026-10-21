В Щелкове в 2026 году проведут капитальный ремонт и строительство ключевых объектов водоотведения, включая замену изношенного участка коллектора Королев — Щелково, от которого зависят 154 тысячи человек, и обновление 1,1 километра Межрайонного коллектора для 58 тысяч жителей.