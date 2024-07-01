Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход России

Федеральная служба судебных приставов России изъяла акции двух компаний и 503 объекта недвижимости, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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