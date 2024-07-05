По народному календарю, 5 июля отмечают Евсеев день. На Руси 5 июля называли временем встреч. Считалось, что в этот день можно увидеть людей, с кем давно потеряна связь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По народному календарю, 5 июля отмечают Евсеев день. На Руси 5 июля называли временем встреч. Считалось, что в этот день можно увидеть людей, с кем давно потеряна связь.