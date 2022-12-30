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«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд, «Чикаго» – 18 из последних 20. Команды замыкают таблицу НХЛ, 31 декабря сыграют между собой

«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд, «Чикаго» – 18 из последних 20. Команды занимают 31-е и 32-е места в турнирной таблице НХЛ.

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