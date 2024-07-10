Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Новые строения появятся в Щербинке, Внукове, Ново-Переделкине, Печатниках и Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в рамках которого будут построены шесть объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры.