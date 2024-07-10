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Юго-Восточный Курьер

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Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Новые строения появятся в Щербинке, Внукове, Ново-Переделкине, Печатниках и Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в рамках которого будут построены шесть объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

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