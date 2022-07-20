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США провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства Raytheon

США провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства Raytheon

В заявлении Пентагона в понедельник, 18 июля, сообщается, что Соединенные Штаты провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства компании Raytheon Technologies Corp.

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