США провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства Raytheon

В заявлении Пентагона в понедельник, 18 июля, сообщается, что Соединенные Штаты провели успешные испытания гиперзвукового оружия производства компании Raytheon Technologies Corp.
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