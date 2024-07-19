10 самых умных пород котов в порядке возрастания интеллекта

Если ваша кошка не проходит тест на IQ, то лишь потому, что ей лень. Она его проходит сама по себе. фото: Getty ImagesЗоологи, заводчики и дрессировщики единодушны в одном: кошки являются умным видом животных по определению.
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