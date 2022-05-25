Боевики батальона «Азов» использовали порядковые номера вместо имен

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Часть личного дела бойца из батальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) была обнаружена на мариупольской базе подразделения.