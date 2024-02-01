Ученые предупредили об исчезновении таймырской популяции диких оленей

Специалисты НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики — филиала Красноярского научного центра СО РАН — опубликовали исследование, в котором продемонстрировали, что численность таймырских диких оленей близка к критическому уровню.
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