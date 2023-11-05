Галкин* появился на Кипре с одной дочерью: Пугачева с сыном исчезли

В СМИ продолжают фигурировать слухи о разводе звездной пары Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Пока одни пишут, что Примадонна с семьей уехала из опасного Израиля на Кипр, другие отмечают, что певица улетела одна, мужа с ней не было.