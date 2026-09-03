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Царьград

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Когда на отдых в России будет резкое снижение цен: В альянсе турагентств назвали и сроки, и направления

Когда на отдых в России будет резкое снижение цен: В альянсе турагентств назвали и сроки, и направления

В альянсе турагентств озвучили конкретные сроки, когда можно ожидать резкого снижения цен на отдых в России.

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