Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения». Также отстранен обвиненный в домогательствах митрополит

Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за «грубые нарушения» во время управления Выборгской епархией.
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