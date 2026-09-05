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Гиринский: маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года на 5,2%

Гиринский: маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года на 5,2%

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, предварительно, на 5,2%. Об этом РИА Новости заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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