Смоленскавтодор рассказал о нюансах ремонта дорог в Руднянском районе

В этом году в Смоленской области дорожную сеть будут приводить в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Больше 14 километров дорог будут отремонтированы в Руднянском районе в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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