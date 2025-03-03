Смоленскавтодор рассказал о нюансах ремонта дорог в Руднянском районе

В этом году в Смоленской области дорожную сеть будут приводить в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Больше 14 километров дорог будут отремонтированы в Руднянском районе в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».