Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении ВНЖ

Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении вида на жительства или туристического статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгия Полина.
Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении вида на жительства или туристического статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгия Полина.
Свежие комментарии