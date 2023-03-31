Газета.ру

8 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Наши журналисты не могут и шагу ступить без разрешения, а эти болтаются по всей стране, окончательно обнаглели в пери...Белый дом назвал ...
  • Дормидонт Тритатулькин
    На рублёвке 3,5 миллиарда рублей - это цена средненького особняка...В Новосибирске по...
  • Леонид Ла Рошель
    Призвал... и пошёл кушать мороженное с шоколадной крошкой, здороваясь по дороге с дУхами предыдущих президентов.Байден призвал от...

Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении ВНЖ

Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении ВНЖ

Консульство России в Аргентине порекомендовало россиянам оспаривать отказ в продлении вида на жительства или туристического статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгия Полина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх