Колокольцев: в Забайкалье снизилось количество преступлений с участием мигрантов

max.ru/МВД России Усиление мер по борьбе с кибермошенничеством, экономическими преступлениями и обеспечение безопасности дорожного движения -- это основные задачи, которые министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником управления МВД Забайкалья.