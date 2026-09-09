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Колокольцев: в Забайкалье снизилось количество преступлений с участием мигрантов

Колокольцев: в Забайкалье снизилось количество преступлений с участием мигрантов

max.ru/МВД России Усиление мер по борьбе с кибермошенничеством, экономическими преступлениями и обеспечение безопасности дорожного движения -- это основные задачи, которые министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником управления МВД Забайкалья.

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